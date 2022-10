Les formations certifiantes rencontrent un réel succès

Alors que la branche des services de l’automobile connaît une tension au niveau de l’emploi sur certains métiers, la voie de la certification séduit de plus en plus.

L’Observatoire des métiers des services de l’automobile de l’Anfa (Association nationale pour la formation automobile) vient de publier les derniers chiffres relatifs aux formations certifiantes de la branche. L’an passé, 4 940 personnes étaient inscrites à une certification, dont 71 % en alternance. Les autres voies d’accès concernaient les demandeurs d’emploi (14 %), la formation continue (14 %) et la validation des acquis de l’expérience (0,5 %). Au total, 88 % des présents aux examens ont obtenu leur certification. L’Observatoire précise que 93 % des certifiés se disent satisfaits de leur formation, soulignant la qualité de l’instruction ainsi que de l’accompagnement des entreprises.

93 % de taux d'insertion

Alors que l’alternance représente le plus grand nombre d’inscrits dans les certifications, les indicateurs attestent une nouvelle fois la performance de ce format : six mois après la fin de la formation, le taux d’insertion s’élève à 91 % et grimpe jusqu’à 93 % pour les titulaires de la certification, en hausse de 5 points par rapport à 2020. Les deux tiers des certifiés sont embauchés par leur entreprise formatrice.

Enfin, si le taux d’insertion des non titulaires de la certification s’avère évidemment plus faible que celui des titulaires, il reste néanmoins élevé et supérieur au taux d’emploi des années précédentes : 82 % en 2021, contre 70 % en 2020 et 75 % en 2019. La pénurie de main-d’œuvre explique cette augmentation.

Chez les demandeurs d’emploi, le taux d’insertion professionnelle six mois après la fin de la formation s’élève à 66 % pour tous les sortants et à 69 % pour les titulaires de la certification. « Ce taux est légèrement inférieur à celui des personnes en contrat d’alternance, mais il reste conséquent, car l’objectif d’insertion est plus complexe : le public concerné est parfois éloigné de la sphère professionnelle ou en reconversion avant d’entrer en formation », explique Marie-Sophie Girardin, responsable projets à l’Observatoire des métiers des services de l’automobile.

S'adapter aux besoins de la filière

L’Anfa a enregistré, à ce jour, 20 certifications de la branche au Répertoire national des certifications professionnelles. Pour répondre aux nouveaux besoins de la branche, quatre nouveaux CQP ont été élaborés (certificat de qualification professionnelle) : celui d'opérateur de vérification des dispositifs embarqués, de conseiller livraison en véhicules, de conseiller technique expert cycles et de chef d’atelier cycles. Néanmoins le CQP n’est pas le seul dispositif. Il existe également le titre à finalité professionnelle.

« Les résultats de l’étude démontrent la force de ces dispositifs spécifiques, ajustés aux réalités du terrain et à l’évolution des métiers, en particulier pour la formation en alternance : la majorité des sortants trouve un emploi dès la fin de la formation et 93 % des titulaires d’une certification sont en poste dès les six mois suivants », conclut la responsable.