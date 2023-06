Sud Télématique apporte de nouvelles fonctionnalités à son programme Road Link

Peu de temps après sa création, le programme d'indicateurs Road Link poursuit son évolution avec une mise à jour de ses fonctionnalités. Aux différents tableaux de bord s'ajoute désormais la possibilité de créer une page de favoris. Parmi les graphiques proposés (trajets, consommation et éco-conduite), les utilisateurs peuvent personnaliser leur page d’accueil en ajoutant les données suivantes : arrêts moteur tournant et litrage gaspillé durant cette phase, score d’éco-conduite et kilomètres parcourus. « Le but de cette mise à jour est de pouvoir consulter rapidement un rapport quotidien, hebdomadaire ou mensuel sur un groupe de véhicules ou flotte entière sans avoir à naviguer parmi les différentes pages du module », explique le télématicien. Le calendrier et la sélection de périodes restent disponibles ainsi qu'un bouton d’impression rapide qui a été ajouté à ce nouvel onglet. Les gestionnaires de parcs peuvent imprimer, enregistrer un PDF ou le partager par mail, facilitant l’échange de données au sein de l’entreprise. Pour ce qui est de la mise à jour des données du programme Indicateurs, elle reste quotidienne et la possibilité de comparer plusieurs unités ou groupes entre eux est possible.