SuiviDeFlotte accompagne la digitalisation des flottes auto avec la lecture automatisée de documents

Trois fois par an, l'éditeur de logiciel et télématicien SuiviDeFlotte propose à ses clients une mise à jour gratuite de sa solution. Ainsi, la dernière édition, disponible depuis le 15 juin, bénéficie d'un nouveau module de lecture automatique des documents (OCR). L’extraction des données pertinentes s’opère directement sur les factures et les fichiers carburants, et complète automatiquement les champs à renseigner. L’utilisateur n’a plus qu’à vérifier, corriger ou compléter.

Ce process fondé sur le machine learning industrialise les entrées de données dans l’outil, qui les analyse et les intègre au TCO du véhicule concerné. "Le gain de temps est immédiatement tangible pour les services en charge de la gestion administrative. Conséquence : le pilotage de la flotte de véhicules par le TCO gagne en fiabilité. Le calculateur de TCO de SuiviDeFlotte est ainsi rendu accessible à toutes les organisations, qu’elle que soit la taille de l’équipe administrative en charge du suivi du parc de véhicules. Avec l’assurance de disposer de données complètes et à jour, le manager peut se reposer sur des graphiques et des tableaux fiabilisés pour analyser les postes de coûts, identifier les tendances, faire des comparaisons entre les véhicules et évaluer les possibles sources d’économies et les scénarios d’évolution", commente l'éditeur.

Pour faciliter la prise en main de cette nouveauté, une série de didacticiels est à disposition des gestionnaires de flotte. Aujourd'hui, le logiciel SuiviDeFlotte compte 15 modules : calculateur de TCO, gestionnaire de contraventions, module carburant, alertes entretien, recommandation électrique, assistant TICPE, génération d’un CEE pour les transporteurs, etc