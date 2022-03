SuiviDeFlotte lance une nouvelle solution digitale

Pour mémoire, un remboursement partiel de la taxe intérieure sur la consommation des produits énergétiques (TICPE) est accessible à toutes les entreprises de transport de marchandises et de personnes. Ce dispositif requiert des justificatifs tels que l'immatriculation, le kilométrage réel, les litres de carburant réels consommés par le véhicule. La nouvelle fonctionnalité de SuiviDeFlotte, intégrée à son outil de gestion de poids lourds, prend désormais en charge la déclaration trimestrielle afin que ses clients puissent récupérer une partie de la TICPE. Elle a été développée par le département R&D de SuiviDeFlotte et elle intègre les données des partenaires pétroliers pour l'enregistrement des transactions de carburant. « C’est le boîtier télématique embarqué à bord de chacun des véhicules qui fait les remontées d’informations automatiquement (consommation en litres, odomètre du véhicule, etc.). Et enfin, la partie gestion de parc de notre logiciel agrège l’ensemble des transactions de carburant. Ces automatisations servent à toute une série d’optimisation, et également aujourd’hui à la déclaration trimestrielle de la TICPE » , explique Julien Rousseau, P-DG de SuiviDeFlotte.

L'applicatif automatise ainsi la préparation des informations pour le dossier administratif et permet d'obtenir un fichier prêt à l'emploi. La prise en compte du document par les services de l'État, via la plateforme douanière SideCarWeb, est immédiate.