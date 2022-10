Suivideflotte se met à la page des ZFE

La prochaine mise à jour du logiciel doit permettre aux clients du télématicien d’y voir plus clair sur le sujet des zones à faibles émissions (ZFE).

Disponible à partir du 11 octobre, la mise à jour du logiciel Suivideflotte intègre plusieurs évolutions afin de faciliter la prise en compte des ZFE dans la gestion de flotte de ses clients. En premier lieu, les entreprises pourront s'appuyer sur un volet information important puisque la cartographie mettra désormais en évidence les différentes zones à faibles émissions en vigueur. En cliquant sur les villes, l’utilisateur accède à l’ensemble des informations disponibles : véhicules interdits, vignettes Crit'Air autorisées, plage horaire d’application le cas échéant...). La solution, destinée à évoluer dans le temps et à s’enrichir au fur et à mesure du développement des ZFE, va même plus loin en enregistrant les trajets de chaque véhicule afin de faire remonter ceux qui traversent une ZFE. Un reporting donne accès à la liste des véhicules concernés en fonction des différentes échéances de calendrier à venir. De quoi faciliter la prise de décision pour les futurs renouvellements de parc.

« Notre volonté est de simplifier ce sujet des ZFE à travers l'exploitation quotidienne de la cartographie, nous a confié Julien Rousseau, P-DG de Suivideflotte. Nos clients ont alors en leur possession tous les outils pour prendre les bonnes décisions et anticiper, ce qui est d’autant plus important en ces temps difficiles pour l’approvisionnement. » Le télématicien prévoit, comme à chaque mise à jour de sa solution, la publication de tutoriels pour que chacun puisse s'approprier ces nouvelles fonctionnalités.