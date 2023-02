Superéthanol-E85 : Flexfuel Energy fait le plein en 2022

Face à la hausse des prix des carburants, de nombreux automobilistes optent pour le Superéthanol-E85. C’est ainsi que le fabricant de boîtiers de conversion Flexfuel Energy a vu ses ventes explosées en 2022 avec une croissance de 234%. Des ventes qui s’établissent à 53 900 unités. La société revendique 63 % de part de marché. Fin septembre, elle a franchi le cap des 100 000 utilisateurs depuis sa création en 2009 et « le marché reste énorme avec 10 millions de voitures à équiper » estime Flexfuel Energy.

Cette demande croissante en E85 (+ 83 % en 2022) a conduit à une tension de l’offre et à une hausse significative du prix au litre qui a grimpé de 30 centimes d’euros. De quoi freiner les ventes de boîtiers cette année ? Pas vraiment pour les dirigeants de Flexfuel Energy qui expliquent qu’en intégrant une surconsommation maximum de 25%, l’E85 permet encore d’économiser 445€ de carburant par an par rapport au SP95-E10 pour 13 000 kms parcourus et 685€ pour 20 000 kms parcourus. L’achat et la pose d’un boîtier homologué vont de 699€ TTC à 1500€ TTC selon la cylindrée du véhicule (sans prise en compte d’éventuelles aides financière régionales). L’amortissement peut donc prendre entre 2 et 3 ans en fonction des usages.