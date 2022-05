Suzuki décline son SUV hybride S-Cross en véhicule utiltiaire

Les ventes BtoB de Suzuki ne cessent de progresser. Pour continuer à attirer les clients professionnels, la gamme française du constructeur japonais s'étoffe avec une version utilitaire du SUV S-Cross. Plus concrètement donc il s'agit de la conversion d'un véhicule particulier (VP) en véhicule utilitaire (VU) obtenue par le démontage de la banquette arrière et la pose d'un nouveau plancher renforcé. Le modèle conservant ses cinq portes ainsi que ses vitres arrières latérales.

Cette transformation a été conçue en collaboration avec la société Jocquin, précise la marque. « La banquette arrière et le plancher de coffre sont remplacés par un nouveau plancher renforcé qui occupe tout l'espace ainsi libéré. La longueur de chargement atteint 1,44 mètres pour une largeur maximale de 1,25 mètres. En conséquence, le volume utile offert par le véhicule atteint 1 340 dm3. Un arrêt de charge métallique, peint ou recouvert de moquette (au choix du client) protège les passagers avant de tout glissement du chargement. Une grille de séparation et une tablette couvre-bagage sont disponibles en option », ajoute-t-on encore du côté de Suzuki France.

VU hybride et tout-terrain

Cette transofmation du SUV S-Cross n'affecte guère ses principales caractéristiques techniques. Le véhicule est toujours proposé avec une motorisation hybride 1.4 l Boosterjet de 129 chevaux ainsi que la nouvelle motorisation hybride auto-rechargeable développée par le constructeur. Mieux, côté transmission, la technologie Allgrip (quatre roues motrices) est également conservée.

La conversion du S-Cross en VU peut être opérée par n'importe quel concessionnaire Suzuki sur le territoire. Côté tarifs, cette opération débute à 625 euros hors taxes et peut atteindre jusqu'à 1 340 euros hors taxes en fonction des besoins (kit VU et couvre-bagage plus grille d'arrêt). Des tarifs qui s'entendent hors pose.