Suzuki déploie une flotte 100 % hybride Vitara et S-Cross pour la Solitaire du Figaro Paprec

Pour la 18e année consécutive, Suzuki Automobile apporte son soutien à la Solitaire du Figaro Paprec dont la 54e édition s’élancera de Caen le 27 août prochain. Au fil des trois étapes qui rythmeront la célèbre course à la voile dont l’arrivée est prévue le 14 septembre à Piriac-sur-Mer, ce sont ainsi 1 850 milles nautiques, soit presque 3 500 km, qui auront été parcourus par les 30 navigateurs engagés. Pour assurer leurs déplacements, les membres de l’encadrement et de la direction de l'évènement pourront compter une nouvelle fois sur les voitures mises à leur disposition par le constructeur japonais. La flotte 100 % hybride sera constituée pour l'occasion de quatre Vitara Hybrid, deuxième best-seller de la marque, et de quatre exemplaires du SUV familial S-Cross Hybrid.

Une course qui se jour aussi sur terre

Transport des équipes d’organisation, du matériel, des invités, des partenaires ou des officiels… la course se joue aussi sur terre, et les SUV Suzuki parcourent ainsi plusieurs centaines de kilomètres entre et durant chacune des étapes de la Solitaire du Figaro Paprec. L’an dernier, les véhicules hybrides Suzuki confiés à OC Sport Pen Duick avaient ainsi parcouru plus de 15 000 kilomètres en un mois. « Le Vitara fête cette année son 35e anniversaire, une longue carrière à l’image de notre conception des relations avec nos partenaires, que nous souhaitons inscrites dans la durée, basées sur la confiance et le partage de valeurs fortes, commente Stéphane Magnin, directeur de l’activité Automobile de Suzuki France. Depuis maintenant 18 ans, notre rendez-vous avec la Solitaire du Figaro Paprec marque chaque année l’occasion de rappeler ces engagements d’innovation, et de rigueur qui animent la marque. De plus, notre gamme 100 % hybride illustre notre capacité à proposer une offre résolument tournée vers la prise en compte des contraintes environnementales, performante et accessible. C’est donc une réelle reconnaissance pour nous de voir une épreuve aussi exigeante que la Solitaire du Figaro Paprec reconnaitre ces qualités », conclut-il.