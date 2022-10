Suzuki déploie une flotte de 15 S-Cross hybrides sur la Route du Rhum

Le plus récent modèle lancé par le constructeur japonais est la vedette de la flotte mise à disposition de l'organisation de la Route du Rhum – Destination Guadeloupe. Clin d'œil à cette région d'outre-mer, Suzuki a fait poser des plaques 971 sur les S-Cross utilisés.

Le constructeur japonais Suzuki apporte son concours à de nombreux événements sportifs en France. Dans les prochains jours sera donné le départ, depuis Saint-Malo, de la 12e édition de la Route du Rhum – Destination Guadeloupe, célèbre course transatlantique en solitaire à la voile disputée tous les quatre ans.

Partenaire de ce rendez-vous pour la troisième fois, Suzuki France met traditionnellement à disposition de l'organisation une flotte de véhicules, « indispensable pour le bon fonctionnement d'un événement d'une telle ampleur », rappelle Joseph Bizard, le directeur général d'OC Sport Pen Duick, l'organisateur de la manifestation.

Une flotte à faibles émissions

Les véhicules déployés – 12 Suzuki S-Cross hybrides « auto-rechargeables » et 3 Suzuki S-Cross mild-hybrid 48 volts – sont utilisés pour le transport des membres de la direction de course, des skippers et de leurs équipes, des personnels médicaux ou de sécurité.

« Suzuki France est particulièrement heureux de renouveler son partenariat avec la Route du Rhum – Destination Guadeloupe pour la troisième édition consécutive. [...] Notre mobilisation concrète, avec quinze nouveaux Suzuki S-Cross hybrides, témoigne de l’importance que la Route du Rhum – Destination Guadeloupe revêt pour [la marque] », souligne Stéphane Magnin, directeur de l'activité automobile France. À noter que durant toute la durée du village de Saint-Malo, les 15 Suzuki S-Cross hybrides seront stationnés devant le Palais du Grand Large.