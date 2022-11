Suzuki finance le développement de drones cargo

En plus de ses activités pour la mobilité terrestre et maritime, Suzuki se tourne désormais vers la mobilité aérienne.

La demande de transport personnel ne cesse d’augmenter en raison de la nécessité de réduire les embouteillages et de rationaliser le trafic dans les zones urbaines. En plus d'offrir une mobilité sur mer et sur terre à travers ses activités marine, moto et automobile, Suzuki travaillera pour rendre la mobilité aérienne concrète. En mars 2022, Suzuki Motor Corporation a ainsi pris une participation dans SkyDrive, une société japonaise spécialisée dans la conception de drones cargo, mais aussi de voitures volantes électriques compactes biplaces. Les deux engins ont pour vocation à être produits à grande échelle afin de faciliter l’accès à une nouvelle forme de mobilité.

Un développement commercial en Inde

Avec SkyDrive, Suzuki contribuera à développer de nouvelles technologies, notamment en matière de réduction de poids, mais aussi d’électrification et de production de masse, et collaborera au développement commercial, notamment en Inde. Ciblé comme un marché à forte croissance pour la marque, l’Inde est l’un des territoires au cœur de la stratégie de développement, notamment électrique, de Suzuki avec 40 % de parts de marché actuellement.

SkyDrive a annoncé son objectif de lancer un service de taxi aérien lors de l'Exposition universelle de 2025 qui se déroulera à Osaka au Japon. L’entreprise souhaite également proposer ce service dans d'autres régions du Japon.