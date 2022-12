Suzuki France prolonge et renforce son implication dans la voile

Suzuki France vient de renouveler son partenariat avec OC Sport Pen Duick jusqu’en 2026. Les activités Automobile et Marine seront de nouveau présentes sur la Route du Rhum et la Solitaire du Figaro mais également sur la Transat Paprec, course transatlantique en double mixte.

Suzuki France poursuit un engagement débuté depuis 17 ans dans la voile. Les activités Automobile et Marine du constructeur seront présentes sur plusieurs courses jusqu’en 2026, grâce au renouvellement du partenariat avec OC Sport Pen Duick. Suzuki France poursuivra donc son engagement sur La Route du Rhum-Destination Guadeloupe et la Solitaire du Figaro. Pour la première fois, la marque accompagnera aussi la Transat Paprec. Cette course transatlantique disputée en double mixte s’élancera de Concarneau vers Saint-Barthélemy au printemps 2023 et en 2025. Au total, Suzuki sera partenaire de sept grandes courses en quatre ans. Une exposition importante pour la marque, ses voitures et ses moteurs marins.

Événements à partager

Au-delà des courses, Suzuki est également partenaire de plusieurs skippers. Un engagement complet dans un sport apprécié par le grand public. Les voitures de la marque sont présentes auprès de l’organisation de ces courses, ce qui a permis de mettre en avant le nouveau S-Cross Hybrid cette année sur la Route du Rhum. Dans le même temps, les semi-rigides Highfield équipés de moteurs Suzuki ont accompagné les équipages dans leurs déplacements sur l’eau. Cette présence sur de grands événements de la voile permet également à la marque d’inviter ses distributeurs et des clients finaux. Près de 300 propriétaires de Suzuki ont découvert cet univers cette année. Le renouvellement de ce partenariat donnera l’occasion à la marque de fêter ses 20 ans d’engagement en 2025.