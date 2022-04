Suzuki France transforme dix concessions en terrains de basket

Suzuki France complète son partenariat avec les équipes de France de basket par une tournée au sein de son réseau. Cette animation, baptisée Hoops Tour, transformera dix concessions en terrains de basket, entre le 23 avril et le 2 juillet prochain. L’événement s’inscrit parallèlement à l’implication de nombreux distributeurs auprès de 32 clubs amateurs répartis en France. Le Hoops Tour est mis en place avec l’influenceur Hoopsidia et cible dix sites du réseau Suzuki, implantés dans dix régions différentes. Ces points de vente accueilleront une structure spécifique qui devrait susciter la curiosité.

Animer les points de vente

Cette manifestation se déroulera le temps d’un après-midi, sur l’espace extérieur de chaque concession. Un tournoi de basket sera organisé et des ateliers permettront de faire découvrir ce sport. Des animations diverses devraient compléter cet événement, qui bénéficiera de la présence de l’influenceur Hoopsidia. Ce dernier rassemble près de 200 000 abonnés sur ses réseaux sociaux et cumule plus de 11 millions de vues sur sa chaine YouTube. Ce dernier relaiera le Hoops Tour sur ses réseaux sociaux et les distributeurs visités ne manqueront pas de motiver leurs troupes pour rencontrer leurs clients dans un contexte détendu.