Suzuki lance sa nouvelle motorisation hybride auto-rechargeable sur son SUV S-Cross

En cette première semaine d’octobre, Suzuki présente sur les routes de Camargue son modèle S-Cross en version hybride auto-rechargeable. Ce modèle, qui arrive en concession courant octobre, est important pour le constructeur nippon qui présente ici un modèle électrifié très bien positionné au niveau de la consommation et des rejets de CO2.

Le constructeur japonais, qui fête cette année ses 30 ans d’existence en France, poursuit le verdissement de sa gamme avec une solution maison hybride auto-rechargeable. « Nous vivons dans un monde de plus en plus complexe, a rappelé Stéphane Magnin, directeur de l’activité automobile de Suzuki France, à l'occasion de cette présentation. Sur huit mois, le constructeur a enregistré une progression de 3 % de ses ventes à 1,95 million, dont une hausse de 0,2 % au Japon et de 13,3 % en Inde ».

Une reprise mondiale portée par l’Inde

Malgré les crises, le constructeur a réalisé une marge nette de 5 % l’an passé. Suzuki poursuit les investissements dans l’électrique via une enveloppe de 1,2 milliard d’euros afin d’aller vers le tout-électrique d’ici à 2025. Le constructeur a notamment investi dans les start-up de la mobilité et dans deux nouveaux centres de recherche en Inde. Enfin, une joint-venture a été signée au Japon pour produire des véhicules utilitaires 100 % électriques à travers les Key Cars, petits véhicules utilitaires japonais. La part de marché du constructeur nippon est de 1,5 % en Italie, de 1,2 % en Angleterre et très proche 1,2 % en France, avec 11 783 unités commercialisées.

Plus de 9 000 voitures en attente de livraison en France

Sur un marché français en décroissance, le constructeur a arrêté le diesel depuis 2018 et possède aujourd’hui une gamme VP 100 % hybride. Les ventes de véhicules électrifiés sont passées de 1 à 1,38 % en 2021. Depuis le mois de janvier dernier, le constructeur doit faire face à des difficultés de production au Japon avec des délais de livraison qui se rallongent. Plus de 9 000 voitures doivent être livrées et les délais de livraison vont de six à huit mois. Suzuki livre principalement aux particuliers (à hauteur de 62 %). Les sociétés représentent, elles, 7,1 % des ventes. Sur les huit premiers mois de l'année, le constructeur a immatriculé 11 947 unités pour un portefeuille restant à livrer de 9 008 voitures.

Côté distribution, le réseau Suzuki reste fidèle et dynamique avec 213 points de ventes pour 123 investisseurs et 177 contrats. Le constructeur va poursuivre sa relation avec les investisseurs via un contrat de distribution sélective avec une approche digitale renforcée.

Troisième génération du S-Cross

Jean-Philippe Sabatier, responsable produit chez Suzuki France, a rappelé « l’importance de ce modèle depuis son lancement en 2013. La partie avant a été revue en renforçant le caractère de la voiture ainsi qu’à l’arrière. À l’intérieur : quelques retouches ont été apportées avec un système d’aides à la conduite plus important. Enfin, la transmission quatre roues motrices, dénommée AllGrip, reste au cœur de l’ADN de Suzuki ».

Le S-Cross est désormais auto-rechargeable

Rappelons que le constructeur propose des motorisations mild-hybrid depuis 2016. Ces dernières ont été généralisées sur l’ensemble de la gamme. Le S-Cross conserve cette technologie 48 V au catalogue avec une puissance de 10 kW qui fournit un booster. Nouveauté cette année, Suzuki propose un moteur 1.5 Dualjet développant 102 ch couplé à une boîte automatique 6 rapports (AGS). Sur cette boîte, un moteur électrique de 24 kW est alimenté par une batterie de traction Li-Ion située à l’arrière de 140 V et 6 Ah. Ce qui confère une puissance cumulée de 115 ch. L’avantage majeur de ce système c’est le poids avec un supplément de 80 kg seulement. En phase de décélération, le moteur thermique s’arrête et se désacouple ce qui permet à la batterie de se recharger.

Un coût de fonctionnement favorable aux professionnels

Au bilan de la consommation de ce système, on peut noter en vitesse basse 4,7 l / 100 km soit une économie de 33% par rapport à l’hybride 48V. En consommation mixte, le gain est de 9% pour 5,2 l/100 kms. Ce qui fait un rejet de 118 g CO2/km, un taux très intéressant pour les professionnels. A noter qu’en version AllGrip quatre roues motrices, les rejets sont de 131 g CO2/km.

A noter l’intégration de la connectivité à travers Suzuki Connect qui permet différents accès au planning d’entretien ou encore le partage de localisation et le contact avec l’assistance et le réseau. Cette fonctionnalité sera étendue par la suite aux autres modèles de la gamme.