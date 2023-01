Suzuki présente son avenir électrique avec le concept eVX

Suzuki vient de révéler sur son stand du salon de Dehli, en Inde, le concept-car eVX. Ce SUV compact électrique préfigure la future version de série qui devrait arriver sur les routes à l’horizon 2025. Cette voiture sera le premier modèle 100 % électrique de série de la marque japonaise. La firme révèle peu d’informations sur ce concept mais souligne que la version de série associera la propulsion électrique au savoir-faire interne en matière de 4x4 et de SUV. Les seules données concernent le gabarit du modèle, avec une longueur de 4,30 m pour une largeur de 1,80 m et une hauteur de 1,60 m. La capacité de la batterie atteint 60 kWh et la marque annonce une autonomie de 550 km en cycle MIDC (Modified Indian Driving Cycle).

Suzuki s’électrifie

Suzuki s’est rapproché de Toyota pour accélérer sa transition vers l’électrique en adoptant la technologie hybride de son homologue japonais. Un accord qui, en retour, a ouvert le marché indien à Toyota. Suzuki poursuit son effort avec ce concept-car 100 % électrique, destiné à de nombreux marchés internationaux. « Je suis ravi de vous dévoiler l’eVX, annonçant notre premier véhicule 100 % électrique global », a souligné Toshihiro Suzuki, président de Suzuki Corporation, lors de la présentation du véhicule. Le résultat d’un effort coûteux pour le groupe, qui a également entamé une phase de renouvellement de sa gamme dans le domaine du deux-roues.