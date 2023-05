Suzuki profite aussi des hausses de prix et des taux de change sur son exercice 2022

Suzuki vient de publier des résultats en hausse pour l’exercice 2022. Le constructeur a été porté par les niveaux de prix élevés maintenus au niveau international et par des taux de change positifs.

Suzuki vient de publier des résultats en forte hausse pour l’exercice 2022. La firme a réalisé un chiffre d’affaires de 4 641,1 milliards de yens (31,37 milliards d’euros), soit une hausse de 30,1 % par rapport à l’exercice précédent. Son résultat d’exploitation a bondi de 83,1 %, pour atteindre 350,6 milliards de yens (2,37 milliards d’euros). Le résultat net a suivi la même tendance, avec une croissance de 45,6 %, soit un total de 382,8 milliards de yens (2,59 milliards d’euros). La firme explique ces hausses par le maintien de prix élevés dans l’automobile et la moto notamment, ainsi que des taux de change favorables.

Auto, moto et marine ont progressé

Suzuki partage ses activités entre trois divisions qui concernent l’automobile, la moto et la marine. Les trois présentent de bons résultats sur 2022. Dans l’automobile, le volume d’affaires a augmenté de 29,9 %, pour arriver à 4 162,2 milliards de yens (28,13 milliards d’euros). Le résultat d’exploitation a bondi de 82,6 %, pour atteindre 279,1 milliards de yens (1,89 milliard d’euros). La firme explique cette évolution positive par l’amélioration du mix des ventes et par les prix élevés maintenus, notamment sur les marchés internationaux. Le constructeur souligne également de bons niveaux de ventes au Japon et à l’étranger, ainsi que des taux de change favorables.

Dans le deux-roues, qui est la deuxième activité en volumes de Suzuki, le chiffre d’affaires a augmenté de 31,4 %, pour arriver à 333,2 milliards de yens (2,25 milliards d’euros). Le résultat d’exploitation a grimpé de 170,2 %, pour atteindre 29,3 milliards de yens (200 millions d’euros), tandis que la marge opérationnelle a atteint un record à 8,8 %. L’activité moto chez Suzuki est en pleine relance, avec de nouveaux produits et une politique commerciale plus stricte en matière de remises. Enfin, la marine a également bien passé l’exercice 2022, avec des niveaux records en matière de volumes et de résultat. Les taux de change ont également été favorables dans ce domaine, ainsi qu’un bon niveau de ventes de gros moteurs hors-bord en Amérique du Nord.

Suzuki se montre prudent pour 2023

Cette croissance globale vécue en 2022 devrait se poursuivre en 2023 mais dans des proportions plus réduites selon la firme. Le constructeur cible un chiffre d’affaires de 4 900 milliards de yens (33,12 milliards d’euros), soit une amélioration de 5,6 %. Une hausse qui devrait être portée par la progression des ventes. Le résultat d’exploitation devrait baisser de 5,9 %, à 330 milliards de yens (2,23 milliards d’euros), notamment en raison de l’augmentation des investissements, de la force du yen et de la hausse des matières premières. Le résultat net devrait également baisser, pour se situer à 340 milliards de yens (2,3 milliards d’euros).