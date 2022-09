Suzuki renforce sa présence en Afrique via la start-up Moove

À l'occasion de la huitième conférence internationale de Tokyo portant sur le développement de l'Afrique, Suzuki s’est entendu sur un protocole d'accord avec la start-up africaine Moove Africa et MUFG Bank. Créée au Nigéria, Moove est spécialisée dans l’univers de la mobilité. Elle propose un financement automobile aux particuliers et soutient les entreprises qui opèrent dans le covoiturage et la logistique alimentaire. En plus de renforcer la coopération avec Moove sur le continent africain, le protocole d'accord prévoit d’utiliser les réseaux mondiaux de Suzuki et de MUFG Bank pour soutenir l'expansion commerciale de l’entreprise au-delà du continent africain.

Suzuki fournira des véhicules à Moove par l'intermédiaire de ses distributeurs automobiles en Afrique. À ce jour, la marque a fourni en Afrique du Sud, au Nigeria et au Ghana plus de 4 000 voitures urbaines fabriquées en Inde, à l’instar de la citadine S-Presso. « Grâce au financement automobile assuré par Moove, nous contribuerons à la création de nouveaux emplois, nous contribuerons à une meilleure accessibilité autour de la mobilité et de la formation de nouveaux conducteurs et nous encouragerons la création d'un écosystème MaaS dans les pays où nous opérons », explique Kinji Saito, directeur général exécutif du marketing automobile mondial chez Suzuki.

Moove a pour objectif qu’au moins 60 % des futurs véhicules qu’elle financera soient électriques ou hybrides.