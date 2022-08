Suzuki renouvelle son partenariat avec la Fédération française de basketball

Initié en 2019, le partenariat entre Suzuki et la Fédération française de basketball est reconduit pour trois années supplémentaires, jusqu’en 2025. Ce sponsoring permet de nombreuses activations et une implication locale des concessionnaires de la marque japonaise.

Tomoyuki Shimazaki, président de Suzuki France, et Jean-Pierre Siutat, président de la Fédération française de basketball (FFBB) viennent de signer le renouvellement du partenariat entre la marque et la FFBB. Initié en 2019, il est reconduit pour trois années supplémentaires, jusqu’en 2025.

« Suzuki France sera présent lors des finales de la Coupe de France et accompagnera également les équipes de France féminine et masculine lors des matchs internationaux, notamment en vue du grand rendez-vous de Paris en 2024. Le partenariat entre Suzuki France et la FFBB s’exprime également par de nombreuses actions locales destinées aux clubs de basket amateurs, relayées et appuyées par le réseau de concessionnaires Suzuki », détaille un communiqué. En effet, la FFBB compte aujourd’hui près de 680 000 licenciés qui évoluent dans plus de 3 800 clubs et le basket est le premier sport en salle et le deuxième sport collectif en France. C’est même le premier sport collectif féminin dans l’Hexagone.

Un partenariat qui inclut le réseau de concessionnaires de Suzuki

« Alors que Suzuki Automobile fête cette année ses 30 ans de présence en France, le renouvellement de notre partenariat avec la FFBB est un nouveau signe fort et concret de notre enracinement durable, profond et enthousiaste dans le pays. Deuxième sport collectif le plus pratiqué en France et premier sport collectif féminin, le basketball est aussi le reflet de la philosophie Suzuki qui met l’humain au centre de tout », commente Tomoyuki Shimazaki.

« Nous sommes très heureux de prolonger notre partenariat avec Suzuki France Automobile jusqu’en 2025. Nous mettons tout en œuvre pour faire au moins aussi bien sportivement les prochaines années et continuer à animer les territoires avec nos clubs, nos événements et le soutien du réseau Suzuki Automobile », ajoute pour sa part Jean-Pierre Siutat.

Le basket, un sport attractif

Rappelons que le constructeur Jeep, du groupe Stellantis, est sponsor du championnat de France Elite de basket et que de nombreux concessionnaires et enseignes automobiles s’investissent auprès de clubs. Le ticket d’entrée est plus accessible que dans l’univers du football et si les effets de volume n’ont aucune commune mesure, le basket permet des opérations marketing plus ciblées.