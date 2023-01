Suzuki prend le virage de l'électrique

Suzuki vient de présenter son plan de croissance pour les sept années à venir. Un seul mot d'ordre : électrique. Plusieurs nouveautés en matière d'autos et de motos sont donc prévues, en particulier sur trois marchés clés, à savoir l'Inde, l'Europe et le Japon.

Dans le cadre de sa vision 2030, Suzuki vient de dévoiler son calendrier commercial mondial qui met en lumière les dates de lancement de plusieurs véhicules 100 % électriques. Si Suzuki souhaite avant tout se développer au sein des pays émergents afin de contribuer à leur croissance, à l'instar de l'Inde ou de l'Afrique, la marque ne renonce pas à ses marchés clés comme l'Europe et le Japon. L’ambition de Suzuki Motor Corporation est de doubler son chiffre d’affaires net par rapport à celui de 2021, passant ainsi de 3 500 à 7 000 milliards de yens pour l'exercice 2030.

Premier marché de Suzuki avec 40 % de part de marché, l'Inde est une cible à haut potentiel de croissance. Suzuki y commercialisera donc en 2024 le SUV de série préfiguré par le concept-car eVX dévoilé lors du salon de Dehli 2022. Il précédera le lancement de cinq autres nouveaux véhicules d’ici à 2030. Par ailleurs, sur le Vieux Continent, Suzuki introduira sur le marché son premier véhicule 100 % électrique en 2024. D’ici l’exercice 2030, pas moins de cinq modèles 100 % électriques seront lancés, sur le segment B et sur le marché des SUV européens. Enfin, sur son marché domestique, Suzuki prévoit d’introduire cette année de mini-véhicules commerciaux 100 % électriques. Une cadence qui devrait rapidement progresser par la suite puisque pas moins de six véhicules 100 % électriques, sur les segments des SUV et des kei-cars, seront commercialisés par la marque d’ici à 2030. En outre, une gamme équipée de nouvelles motorisations hybrides, sur le marché des kei-cars et des véhicules compacts, permettra à Suzuki d’y proposer une autre offre complémentaire à la gamme 100 % électrique.

L'électrique ou rien

Par ailleurs, présent dans l’univers des deux-roues, le constructeur prévoit également de renforcer son offre en lançant un modèle électrique au cours de l'exercice 2024. Au total, huit modèles seront lancés d'ici à 2030, dont 25 % de modèles électriques.

Avec le lancement de tous ces véhicules, Suzuki renforce son engagement en faveur de l’environnement. La marque vise la neutralité carbone dans ses activités au Japon et en Europe d'ici à 2050, et en Inde d'ici à 2070. En outre, Suzuki s’est fixé comme objectif d'atteindre la neutralité carbone avec ses usines domestiques au cours de l'exercice 2035.