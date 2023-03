Sven Schuwirth devient directeur de la stratégie, du développement commercial et des opérations de Cupra

Depuis le 1er mars 2023, Sven Schuwirth est le nouveau directeur de la stratégie, du développement commercial et des opérations de Cupra. Il succède à Antonino Labate, qui a quitté le groupe, et travaillera aux côtés de Wayne Griffiths.

Sven Schuwirth est nommé directeur de la stratégie, du développement commercial et des opérations de Cupra. Il fait valoir plus de vingt ans d'expérience dans l'industrie automobile, dans les domaines de la vente, du marketing et de la stratégie numérique. Il a passé la majeure partie de sa carrière au sein du groupe Volkswagen, notamment au sein de la marque Audi qu’il rejoint en 1999.

Plus de dix ans passés chez Audi

De 2009 à 2016, Sven Schuwirth a dirigé le développement d’Audi et sa stratégie de numérisation. Après une année passée chez BMW AG, il revient chez Audi AG en 2019 pour prendre la tête de la nouvelle division « Brand Audi, Digital Business and Customer Expérience ».

Cupra entend vendre 500 000 voitures par an d’ici à 2025

Sven Schuwirth doit accompagner le développement annoncé de Cupra, notamment la mise sur le marché de trois nouveaux modèles électrifiés d'ici à 2025 : le SUV Cupra Terramar, la Cupra Tavascan et le petit SUV urbain de grand volume UrbanRebel. La marque compte vendre 500 000 véhicules par an d’ici à 2025 et pourra s’appuyer aussi sur les nouvelles versions des Leon, Formentor et Born. Cupra doit aussi récupérer des volumes de Seat, qui va s’effacer progressivement pour se focaliser sur les nouvelles mobilités, notamment deux-roues.