Symaps et Salesfactory déterminent les meilleurs emplacements de concessions

Les firmes Symaps.io et Salesfactory Data mettent en place une offre commune à travers un partenariat technique et commercial. L’objectif consiste à proposer aux professionnels de l’automobile et notamment aux distributeurs, un outil de sélection des meilleurs emplacements géographiques. Ce service résulte du croisement d’informations entre la base de données BMA (base marché automobile) de Salesfactory et les données de géolocalisation et algorithmes de géomarketing de Symaps. L’offre peut fonctionner à plusieurs niveaux d’échelle et s’adresse donc aussi bien à des enseignes nationales qu’à des acteurs régionaux. Elle permet, par exemple, à une entreprise de trouver les meilleures zones géographiques dans lesquelles rechercher des clients mais aussi des distributeurs. À un niveau inférieur, elle détermine les meilleurs emplacements pour établir un nouveau point de vente.

Synthèse de données

L’outil BMA de Salesfactory agrège des données depuis 2003. Il concentre de nombreuses informations sur les clients et les véhicules. De l’autre côté, la plateforme de Symaps regroupe des données socio-démographiques, des niveaux de fréquentation de zones, des avis clients, des remontées issues des réseaux sociaux et d’autres paramètres de ce type. Le résultat peut être croisé avec les points de vente d’un groupe de distribution, par exemple, afin de situer la pertinence de leurs emplacements. Selon les critères du client, l’outil peut déterminer les meilleurs sites, dans la perspective de l’ouverture d’un nouveau point de vente. Il est aussi capable de mesurer le flux de circulation dans une rue ou sur un axe déterminé. Tous les résultats sont visibles sur une carte interactive, qui agrège toutes les données pour faciliter la perception de l’ensemble.