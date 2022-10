Symbio va investir un milliard d'euros en France sur la mobilité hydrogène

« Symbio, coentreprise entre Michelin et Forvia, va investir un total d’1 milliard d'euros sur 7 ans en France par le biais de son projet HyMotive, supporté par France Relance / France 2030, dans le cadre de la vague Hy2Tech du PIIEC hydrogène (Projet Important d’Intérêt Européen Commun) », annoncent ses dirigeants.

Production de masse de piles à combustible à hydrogène

Dans sa première phase, le projet Hymotive accélérera l'industrialisation et la production de masse de ses systèmes de piles à combustible dans sa gigafactory en cours de construction, à Saint-Fons, dans la métropole de Lyon. Cette usine devrait compter parmi les plus grands sites de production de systèmes de piles à combustible en Europe, avec une capacité annuelle de 50 000 unités par an. La production doit démarrer au second semestre 2023 avec plusieurs clients dont Stellantis qui a officialisé son objectif de 10 000 véhicules à hydrogène d’ici 2024.

Une deuxième usine de piles à combustible en France

Dans une deuxième phase, Hymotive travaillera sur une technologie de rupture qui optimisera les performances du StackPack de Symbio, tout en réduisant le coût unitaire. Par ailleurs, une deuxième gigafactory sera construite en France, pour porter la capacité de production annuelle totale de Symbio à 100 000 StackPacks d'ici 2028.

Innoplate, la coentreprise entre Symbio et Schaeffler, est officiellement née

« Nous sommes reconnaissants de la confiance accordée par nos actionnaires, la Commission européenne et le gouvernement français à notre projet HyMotive. Un soutien qui nous électrise et nous propulse vers nos ambitions 2030, pour devenir un acteur mondial de premier rang, avec un chiffre d'affaires de 1,5 milliard d'euros ainsi qu'une production annuelle de 200 000 StackPacks », souligne Philippe Rosier, président directeur général de Symbio, qui rappelle qu’Innoplate, le joint-venture avec Schaeffler pour la production en série de plaques bipolaires, composant stratégique des piles à combustible (BPP), est effectif depuis le 1er octobre 2022. La production doit débuter en 2024 à Haguenau.