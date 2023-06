Targa Telematics certifié et récompensé pour sa démarche RSE

Cela fait plus de 20 ans que Targa Telematics apporte ses solutions de télématique, de mobilité intelligente et de plateformes digitales IoT aux opérateurs de mobilité, notamment les sociétés de location de véhicules en longue ou courte durée, les flottes et les compagnies d'assurance. Avec une position renforcée sur les marchés européens comme l'Italie, le Royaume-Uni, la France, l'Espagne ou la Belgique grâce à l'acquisition récemment finalisée du groupe ViaSat, le télématicien vient de passer un nouveau palier de crédibilité en se voyant attribuer une attestation de conformité aux deux normes internationales ISO 27001 et ISO 14001. Et ce en seulement six mois, contre douze habituellement !

Participant au Pacte mondial des Nations unies, Targa Telematics a remporté la certification ISO 27001 pour son système de management de la sécurité de l'information (SMSI), démontrant ainsi avoir adopté les meilleures pratiques en matière de collecte des données, internes comme issus de clients ou de fournisseurs, mais également une capacité à garantir leur fiabilité et leur précision sans risque d'interruption temporaire de la disponibilité. La certification ISO 14001, elle, prouve que l'impact des processus de production de l'entreprise est durable, Targa Telematics oeuvrant pour une utilisation plus rationnelle et consciente des ressources en réduisant les déchets et les émissions induites par ses services.

Nouvelle médaille d’argent EcoVadis au cou de Targa Telematics

Parce qu’une bonne nouvelle n’arrive jamais seule, Targa Telematics s’est vu décerner par EcoVadis une médaille d’argent pour ses bons résultats en matière de RSE, et ce pour la deuxième année consécutive. Si le panel d’EcoVadis contient à ce jour plus de 100 000 entreprises évaluées dans 175 pays et plus de 200 pays, Targa Telematics a su se démarquer de la concurrence après une appréciation de 21 paramètres basés sur quatre thèmes : Environnement, Social & Droits de l’Homme, Éthique et Achats responsables. Fort d’un score global supérieur à celui des sociétés de son secteur, ce qui lui permet de figurer parmi les 25% des entreprises les mieux notées, le télématicien a en effet amélioré ses résultats dans plusieurs catégories, en particulier dans le domaine des achats responsables. Alors, jamais deux sans trois ? Rendez-vous en 2024 pour le savoir...