Targa Telematics et Ford signent un partenariat autour de la donnée et des véhicules connectés

Après l'accord récent signé avec BMW et Mini, Targa Telematics annonce un nouveau partenariat stratégique avec l'un des principaux constructeurs automobiles, Ford. Le télématicien poursuit ainsi la consolidation de sa place sur le marché de la gestion et de l'intégration des données des flottes de véhicules. Alberto Falcione, vice-président des ventes, explique : « Notre objectif est d’intégrer les flux de données générés par les systèmes embarqués de chaque constructeur pour développer des solutions de mobilité connectée toujours plus innovantes. »

Dans le détail, en tant que « Authorised Ford Telematics Services provider », Targa Telematics collaborera avec la division Ford Pro, qui propose des véhicules utilitaires et des services de gestion de flottes. Grâce à ce nouvel accord, la société peut intégrer directement sur sa plateforme les flux de data sans aucune installation préalable. Alberto Falcione ajoute : « Notre plateforme de nouvelle génération est l’élément central de ce processus. Sa capacité à collecter, intégrer et traiter les données de n’importe quel constructeur automobile simplifie l'adoption des technologies télématiques et réduit l'impact associé au déploiement de nos dispositifs. »