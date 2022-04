Targa Télématics récompensé pour son engagement RSE par EcoVadis

EcoVadis a décerné la médaille d'argent à Targa Telematics après une évaluation approfondie de 21 indicateurs répartis selon quatre thèmes : environnement, social & droits de l'homme, éthique et achats responsables. Une performance qui lui permet de figurer parmi les 25 % d'entreprises les mieux notées de son secteur d’activité. « C'est la première fois que nous nous soumettons à la certification EcoVadis et nous sommes fiers d'avoir reçu cette reconnaissance, qui récompense nos efforts en matière de durabilité, en obtenant des résultats bien supérieurs à la moyenne du secteur. Pour nous, les valeurs ESG et RSE ont toujours fait partie de notre ADN et la médaille d'argent qui nous a été décernée dès la première évaluation nous encourage à poursuivre notre implication afin d’améliorer les best practices déjà adoptées et qui font partie de notre culture d’entreprise », a déclaré Nicola De Mattia, P-DG de Targa Telematics.