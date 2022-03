Targa Telematics recrute pour accélérer son développement en France

Diplômé de Kedge Business School, Etienne Mingot a intégré le groupe Volkswagen en 2016 où il a occupé plusieurs postes au marketing produit chez Volkswagen puis chez Porsche France avant de prendre des fonctions de Business Fleet Analyst au service ventes aux entreprises pour la marque Volkswagen. En 2019, il rejoint Zeplug, acteur du marché de la recharge des véhicules électriques avec la responsabilité d’ouvrir une nouvelle antenne régionale dans le Sud-Ouest avant de revenir à Paris en qualité de responsable grands comptes pour accompagner les loueurs et constructeurs automobiles sur les projets d’électrification de leurs clients.

Fort de ces années d’expérience dans l’industrie automobile et de travaux de recherche sur les nouveaux usages de la voiture, Etienne Mingot met aujourd'hui son expertise au service de Targa Telematics. Pour Jad Tabet, country manager, "ce recrutement s’inscrit dans le développement de la société qui séduit de plus en plus à l’international. Nos solutions sur mesure permettent aux entreprises et aux organisations de répondre aux nouveaux enjeux de mobilité dans un écosystème de plus en plus dynamique et complexe."

Etienne Mingot complète : "C’est avec beaucoup d’enthousiasme que j’ai rejoint Targa Telematics France, un acteur mondial reconnu pour développer la mobilité de demain. Le secteur connait des transformations majeures en matière d’électrification, de connectivité ou encore de nouveaux usages qui doivent participer notamment au développement de la conduite autonome et de la Smart City. Cette période est passionnante et je suis persuadé, qu’ensemble, nous pourrons mettre en œuvre des solutions innovantes pour accompagner les acteurs de la mobilité afin de rendre nos déplacements intelligents et décarbonés."