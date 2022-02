Targa Telematics s’implante en Espagne

Après s’être délocalisé en France en 2018, au Royaume-Uni en 2019 et au Portugal en 2020, le télématicien italien vise désormais le marché automobile ibérique. L’ouverture de cette succursale à Madrid s’inscrit comme une étape décisive dans la stratégie de développement du groupe puisque l’industrie automobile représente 11 % du PIB national de l'Espagne, deuxième pays d’Europe producteur de véhicules après l’Allemagne. « Notre présence en Espagne représente un pas supplémentaire vers les objectifs de croissance et de positionnement qui doivent nous conduire, dans les cinq prochaines années, à devenir une entreprise mondiale et à consolider notre rôle d'acteur de premier plan du secteur de la mobilité », justifie également Nicola De Mattia, PDG de Targa Telematics.

Il faut dire que, depuis que Targa Telematics opère à l'échelle européenne, et même mondiale dans des pays tels que les États-Unis, l'Australie, la Nouvelle-Zélande et sur les marchés asiatiques, l’entreprise aux 20 ans d’expérience dans le domaine des véhicules connectés affiche de belles performances. Avec un chiffre d’affaires de 49 millions d’euros en 2021, en hausse de 30% par rapport à l’année précédente, Targa Telematics devrait ainsi voir son portefeuille de clients croître, lui qui en compte actuellement 950 – parmi des professionnels de la mobilité tels que les gestionnaires de flottes, sociétés de location à court et long terme ou encore de financement.