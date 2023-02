Targa Telematics signe un accord avec BMW et Mini pour la remontée de données

Targa Telematics annonce avoir signé un partenariat stratégique avec le groupe allemand BMW. Selon cet accord de collaboration, le télématicien va pouvoir intégrer à sa plateforme les flux de données des véhicules des marques BMW et Mini, sans aucune installation préalable. L'opération ouvre donc l'accès à distance aux boîtiers installés dans les véhicules du constructeur, tout en garantissant une conformité totale au RGPD. Pour Targa Telematics, le déploiement de ses solutions auprès de toutes les entreprises disposant d’une flotte de véhicules BMW et Mini est ainsi simplifié.

« Les constructeurs automobiles ouvrent davantage les données de leurs véhicules connectés à des spécialistes dont l'expertise peut apporter des éclairages précieux pour optimiser les performances, explique Alberto Falcione, VP et responsable des ventes de Targa Telematics. Dans ce contexte, nous tirons parti de notre plateforme compatible avec toutes les technologies pour collecter, intégrer et analyser les données de chaque constructeur tout en limitant l'installation de dispositifs au sein des véhicules. Nous travaillons constamment à l'innovation de nos services et solutions de mobilité intelligente afin d'augmenter la valeur pour nos clients et de construire concrètement la mobilité du futur. »

Cet accord vient compléter les partenariats déjà signés avec le groupe Stellantis et Mercedes-Benz Connectivity Services. Avec plus de 950 clients, Targa Telematics a enregistré, en 2022, un chiffre d'affaires de 56 millions d'euros.