Targa Telematics trouve le moyen d’endiguer la hausse des prix du carburant

Inflation, contexte géopolitique incertain, problème d’approvisionnement… Les raisons pour expliquer l'augmentation des prix à la pompe sont multiples, contrairement aux solutions. Alors que, pour les flottes automobiles, l’impact sur leurs factures de carburant s’élève à environ 20 % – sur la base d’un kilométrage identique –, Targa Telematics a décidé de revoir sa solution Targa Lite afin d’aider les entreprises à entamer, voire intensifier, leur transition énergétique.

Décortiquer les usages pour faire des économies

Le spécialiste de la télématique a ainsi mis au point un algorithme capable d’analyser si les kilomètres parcourus par les véhicules hybrides rechargeables l'ont été avec le moteur thermique ou le moteur électrique. D'après les données de Targa Telematics, il s'avère en effet que 80 % des véhicules PHEV contrôlés ne sont utilisés sur le mode électrique que pour 30 % de leur kilométrage. Or, en thermique, ces modèles ont souvent une empreinte carbone bien plus lourde que des voitures essence ou diesel équivalentes. Parallèlement, si un PHEV était utilisé pour 42 % de son kilométrage en mode électrique, les émissions de CO2 seraient réduites de 33 % et les coûts de carburant de 37 %, par rapport au même modèle de voiture diesel.

Outre cette fonction, Targa Lite permet de croiser rapidement les informations sur les pleins de carburant avec l’utilisation de la carte essence ou encore avec la consommation moyenne du véhicule. De plus, « Targa Telematics met tout en œuvre pour faciliter non seulement la gestion logistique mais également le contrôle des coûts découlant de la maintenance, des péages, des sinistres ou encore du carburant, point sur lequel la nouvelle version de Targa Lite accorde une grande importance », assure Alberto Falcione, VP Sales chez Targa Telematics. Avec Targa Lite, la réduction des frais d'exploitation pour ses utilisateurs va donc jusqu'à 20 %, avance le télématicien.