Taxe sur le Superéthanol-E85 : rien n’est fait !

Rouler au Superéthanol-E85 a le vent en poupe. Des centaines de milliers de conducteurs ont fait le choix de ce carburant vert bon marché, vendu moins de 1 euro par litre. La moitié d’entre eux ont opté pour ce carburant il y a moins d’un an. Deux rouleurs sur trois ont fait installer un boitier afin de profiter de cette essence composée jusqu’à 85 % de bioéthanol. Des boitiers de conversion toujours plus compatibles avec le parc roulant à l’essence et la densification du réseau de stations-service E85 (1/3 des stations ; 3145 stations) ont contribué à cet engouement.

Jusqu'à 600 euros d'économies par an

Le pouvoir d’achat reste la première motivation de ces consommateurs qui roulent plus que la moyenne et qui reconnaissent des économies importantes sur leur budget carburant. Près des trois quarts des automobilistes qui roulent à l’E85 estiment à plus de 600 euros par an leur économie sur leur budget carburant.

Interrogé récemment par un journaliste du Parisien, un fonctionnaire de Bercy s’est déclaré inquiet de cette percée de l’E85 sur les finances publiques, au même titre que la voiture électrique du reste. Ses propos laissent à penser que le Gouvernement pourrait mettre en place une nouvelle taxe touchant ce carburant vert.

En réaction à cet article qui évoque une fiscalité adaptée aux énergies alternatives, la Collective du bioéthanol précise qu’aucun projet de hausse des taxes sur le Superéthanol-E85 est en cours. « Il s’agit d’un rappel que l’électrification du parc automobile français entraînera nécessairement, à terme, une baisse progressive de la consommation des carburants et donc des taxes prélevées par l’Etat. Bercy devra alors réfléchir à des moyens pour compenser les pertes de recettes correspondantes, sur le long terme » expliquent les producteurs du Superéthanol.

Une taxe qui ne sera pas pour tout de suite

Pour la filière française du bioéthanol, le déficit de taxes n’est pas pour un avenir proche et cette citation ne permet en aucun cas de prédire une prochaine augmentation de la taxe de l’E85. Elle précise que depuis le lancement du Superéthanol-E85, son niveau de taxe (11,83€/hectolitre) a très peu augmenté, moins que celui de l’essence SP95 (68,29€/hectolitre).

« Les augmentations de taxes sur les carburants doivent être votées par Parlement. Or le projet de loi de finances en cours de discussion ne comporte pas de telles dispositions qui seraient en décalage complet avec le contexte actuel sur les prix élevés des carburants et avec les décisions prises fin 2018, à la suite de la crise des gilets jaunes » conclut le collectif.

Fin octobre, les producteurs se félicitaient que le règlement européen sur la décarbonation des transports ait laissé la porte ouverte aux carburants neutres en carbone combiner avec les hybrides rechargeables dans le cadre d’une clause de revoyure en 2026.