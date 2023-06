TC Matic devient le distributeur officiel de BorgWarner

TC Matic, expert reconnu dans le domaine des transmissions automatiques en Espagne, est désormais le distributeur officiel de l'équipementier de premier rang BorgWarner pour les marchés français, espagnol et portugais.

TC Matic annonce qu’il commercialise désormais les composants et systèmes de boîtes de vitesses automatiques et de transmission intégrale de l’Américain BorgWarner. Cet accord de distribution couvre les marchés français, espagnol et portugais, où TC Matic est déjà implanté.

Grâce à ce partenariat, le spécialiste espagnol TC Matic enrichit son portefeuille en intégrant huit modules DualTronic à double embrayage destinés aux transmissions automatisées, ainsi que les systèmes de transmission intégrale (AWD) proposés par BorgWarner. Cette collaboration permet à TC Matic d'élargir sa gamme de composants dédiés aux véhicules à quatre roues motrices, tout en restant axé sur les transmissions automatiques.

Avec l'ajout de ces nouvelles gammes de produits, TC Matic élargit son offre en proposant de nouveaux kits de filtres, kits de pompes, kits de capteurs, ainsi que des calculateurs de système d'accouplement complets. « En garantissant la fourniture de pièces de rechange OEM à incorporer dans les transmissions remanufacturées dans notre ligne de produits, TC Matic renforce encore sa capacité à proposer des produits de haute qualité, à un tarif qui reste très compétitif », souligne Miguel Sola, P-DG de TC Matic. Et d'ajouter : « Par ailleurs, en enrichissant son offre dédiée aux véhicules à transmission intégrale, TC Matic accroît son panel de solutions afin de répondre aux attentes du plus grand nombre, ainsi que des plus exigeants. »