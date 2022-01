Tchek planche sur plusieurs projets pour 2022

Fondée en 2016 par Anton Fert, Léa Chevry et Sofiane Benabdallah, Tchek est le leader européen des solutions d'imagerie basées sur l'intelligence artificielle pour l'industrie automobile. Depuis son siège à Marseille, l’entreprise française propose ses solutions dans plus de treize pays européens.

Depuis sa création en 2016, l’entreprise s’est rapidement imposée sur le marché de l’inspection automobile, en développant au fil du temps de nombreuses solutions d'imagerie basées sur l'intelligence artificielle, comme ALTO AI qui permet une détection des dommages sur un véhicule. Cette croissance s’est accompagnée d’un développement à l’international très rapide, notamment en dehors des frontières européennes, à l’instar du Maroc et des Émirats arabes unis, deux nouveaux territoires conquis en 2021.

Au cours des douze prochains mois, Tchek entend poursuivre sur le chemin du développement. Pour atteindre ses objectifs, elle s’est notamment entourée de 25 collaborateurs supplémentaires. L’entreprise prévoit d’ajouter de nouvelles fonctionnalités à son application mobile, la Tchek App, mais aussi une nouvelle solution de capture autonome « encore plus aboutie », autrement dit « une nouvelle version intégrant l’ensemble des fonctionnalités développées depuis 5 ans, permettant d’inspecter, de chiffrer les dommages et de promouvoir son véhicule ». En résumé, d’après Anton Fert, cofondateur et PDG de Tchek, 2022 « sera 300 millions d’images de véhicules analysées, soit plusieurs millions d’inspections complètes, un chiffre d'affaires triplé, deux fois plus d’aventuriers et plus de 300 clients ».

L’an passé, l’intégration d’une vingtaine de clients à son portefeuille, tels que Fast Lease, Ubench, SereniMax, Avis Budget ainsi que plusieurs groupes de distribution automobile, avait permis à Tchek de réaliser une année record, triplant ainsi son chiffre d’affaires par rapport à 2020. Début 2021, Tchek a également levé 3 millions d'euros lui permettant de digitaliser son système d'inspection automatisée de véhicules.