TCO : l'électrique confirme son intérêt face à l'essence et au diesel, selon LeasePlan

LeasePlan publie son Car Cost Index 2022. Une septième édition riche en enseignements : selon les données et malgré la crise énergétique actuelle, les véhicules électriques demeurent parfaitement compétitifs en termes de coûts totaux de détention par rapport aux voitures essence et diesel dans la majorité des pays européens, et notamment en France.

Chaque année, LeasePlan analyse le marché européen et détermine le coût total de détention (TCO pour Total Cost of Ownership) moyen d’une voiture en prenant en compte le coût du carburant / de l’énergie, de l’amortissement, des taxes, de l’assurance et de l’entretien dans 22 pays européens*. Pour cette année 2022, le loueur longue durée constate qu'en dépit de la hausse des prix de l'énergie, les frais de carburant des voitures électriques restent nettement inférieurs à ceux des voitures essence et diesel : les dépenses en carburant représentent 15 % du coût total de détention (TCO) d'un véhicule électrique, contre 23 % pour un véhicule essence et 28 % pour un véhicule diesel.

Dans le détail, les calculs effectués par LeasePlan aboutissent aux résultats suivant pour la France :

Pour le segment B , le TCO moyen est de 697 euros par mois pour un VE, contre 774 euros pour une voiture diesel et 753 euros pour une essence.

, le TCO moyen est de 697 euros par mois pour un VE, contre 774 euros pour une voiture diesel et 753 euros pour une essence. Pour le segment C , le TCO moyen est de 735 euros par mois pour un VE, contre 904 euros pour une voiture diesel, 868 euros pour une essence, et 961 euros pour une hybride rechargeable.

, le TCO moyen est de 735 euros par mois pour un VE, contre 904 euros pour une voiture diesel, 868 euros pour une essence, et 961 euros pour une hybride rechargeable. Pour le segment D, le TCO moyen est de 861 euros par mois pour un VE, contre 1 140 euros pour une voiture diesel, 1 066 euros pour une essence, et 1 114 euros pour une hybride rechargeable.

"Les véhicules électriques représentent la meilleure façon de protéger les conducteurs contre l’explosion des coûts des carburants. Malheureusement, les gouvernements sont en train de mettre fin bien trop tôt aux mesures incitatives en faveur des véhicules électriques, même dans les pays qui se sont fixé des objectifs zéro émission ambitieux. Cette attitude qui consiste à interdire sans aucune planification aura des conséquences désastreuses sur la lutte contre le changement climatique. Nous avons besoin de politiques à long terme cohérentes, qui font du choix de l’électrique une évidence pour tous les conducteurs", commente Tex Gunning, CEO de LeasePlan.

Sans surprise, on notera pour finir une inflation globale des TCO puisqu'ils étaient, par exemples, l'an dernier de 557 euros pour un véhicule électrique du segment B (+25,1 % en un an) et 644 euros pour un VE du segment (+13,6 %).

*Les 22 pays inclus dans le Car Cost Index sont : l’Autriche, la Belgique, la République tchèque, le Danemark, la Finlande, la France, l’Allemagne, la Grèce, la Hongrie, l’Irlande, l’Italie, le Luxembourg, les Pays-Bas, la Norvège, la Pologne, le Portugal, la Roumanie, la Slovaquie, l’Espagne, la Suède, la Suisse et le Royaume-Uni. Les coûts sont calculés en moyenne sur les quatre premières années de détention, et sur la base de 30 000 km parcourus par an. Aux fins du Car Cost Index, sont qualifiés de “compétitifs en termes de coût” les véhicules électriques qui sont au maximum 5 % plus chers que leurs équivalents à moteur à combustion interne.