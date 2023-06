TCO Scope : les coûts d'usage des véhicules s'envolent littéralement pour les flottes automobiles !

Depuis plus de dix ans, l'Arval Mobility Observatory suit en France l'évolution du TCO et publie un cahier dédié. Comme on pouvait s’y attendre, vu l’envolée des prix de l’énergie et des véhicules neufs, la hausse des coûts d’usage des véhicules en entreprise a été très sensible en 2022.

La conclusion de la dernière édition du TCO Scope de l'Arval Mobility Observatory est sans appel : en 2022, les coûts d'usage des flottes automobiles ont subi une hausse importante tant pour les véhicules particuliers (VP) que les véhicules utilitaires légers (VUL). En cause principalement : les prix élevés de l'énergie et des véhicules neufs.

Dans le détail, pour les VP, le PRK moyen (Prix de Revient Kilométrique) a augmenté de 12,2 % par rapport à l'année précédente, atteignant 0,441€ TTC/km. Une hausse qui se monte à 12,5 % par rapport à 2019, année de référence d'avant-crise, marquant ainsi le niveau le plus élevé jamais enregistré depuis la création du TCO Scope en 2012. Pour les utilitaires, le PRK a également connu une hausse significative l'an dernier, avec une progression de 16 % à 0,356 € HT/km. Il s'agit de la plus forte augmentation observée jusqu'à présent. Par rapport à 2019, les coûts d'usage des VUL ont augmenté de 23,18 %.

Des facteurs multiples

Dans son étude, l'Arval Mobility Observatory note comme causes principales de ces augmentations les prix élevés de l'énergie et des véhicules neufs. Comme on pouvait logiquement s'y attendre, même si les ristournes accordées par le gouvernement ont permis de limiter les hausses à la pompe, la flambée des prix des carburants a en effet eu un impact significatif sur les coûts d'usage. Les simulations ont été effectuées sur la base des prix moyens du litre en 2022, soit environ 1,77 € TTC pour l'essence (+24 centimes par rapport à 2021) et 1,85 € TTC pour le gazole (+42 centimes par rapport à 2021). "En 2022, le poste des carburants a enregistré une croissance de 13,55 %, atteignant 7 056 € pour les VP. Il atteint même des sommets à plus de 10 000 euros pour les VUL, annonce le TCO Scope. Bien que la montée en puissance des véhicules électrifiés ait été une réalité, elle n'a pas réussi à compenser l'impact de la hausse des prix des carburants. Il s'agit là-aussi d'un nouveau record depuis la création du baromètre en 2012". Et notons que les véhicules électrifiés ont également connu une augmentation de leurs coûts d'énergie, avec un montant des coûts de recharge estimé à 3,5 € pour 100 km (soit 1 € de plus qu'en 2021).

Un autre facteur important contribuant à la hausse du PRK est la poursuite de la hausse des prix catalogues, avec une croissance de 11 % sur le panel de véhicules particuliers étudiés en 2022, +10,2 % sur les utilitaires légers. La dépréciation*, autre poste important, s'est quant à elle élevée en valeur à 15 872 € pour le VP (+2,5 % par rapport à 2021) et 14 802 € pour le VUL (+470 € en un an).

L'an dernier, les charges fiscales et sociales sur les VP ont représenté 21,5 % du PRK, avec une progression notable de 11,6 % à 9 496 €**. Le poste de l'entretien, des pneumatiques et de l'assurance constitue le troisième poste de dépenses, soit 9 182 €, en augmentation de 15,93 % pour les véhicules particuliers et 8 338 € à + 14,23 % pour les utilitaires. Enfin, les frais financiers ont enregistré une croissance de +79,3 % à 2 600 € pour les VP et +77,98 % à 2 102 € pour les VUL, notamment en raison de la hausse des taux.

Données graphiques pour les véhicules particuliers

Données graphiques pour les véhicules utilitaire légers

*différence entre la valeur immobilisée et la valeur prévisible de revente à la fin des 48 mois de détention. / **rappelons qu’il n’y a pratiquement pas de fiscalité sur les VUL, en dehors du certificat d’immatriculation.