TecAlliance certifiée RSE par EcoVadis

Avec l’attribution de cette reconnaissance, l'expert en données fait ainsi partie du top 25 des quelques 100 000 entreprises évaluées dans le monde. Cette appréciation externe renforce la crédibilité de son engagement pour une meilleure performance RSE et confirme TecAlliance comme un partenaire fiable et responsable sur le marché mondial de l'après-vente automobile.

La note élevée attribuée par EcoVadis, spécialiste externe de l’évaluation, reconnu au niveau international, prouve le succès des nombreuses mesures mises en œuvre par TecAlliance au cours des derniers mois. Parmi ces mesures figure l'introduction d'un code de conduite international qui définit des standards uniformes pour le comportement de ses collaborateurs et de ses partenaires commerciaux dans le monde entier. En outre, TecAlliance a mis en place un système d’alerte afin de signaler et de détecter les violations potentielles de ce code de conduite.

Un autre outil important pour améliorer la durabilité chez TecAlliance est l'évaluation des risques RSE de ses fournisseurs. En outre, l'entreprise a mis en œuvre des mesures globales de réduction des émissions de CO2 et s'est fixé pour objectif d'atteindre la neutralité carbone d'ici 2030. Des formations en ligne et des ateliers ont également été mis en place pour les employés afin de les sensibiliser à la durabilité et à la responsabilité sociale et environnementale.

« Nous sommes fiers d'avoir à nouveau obtenu la médaille d'argent dans le classement EcoVadis de cette année et de figurer ainsi parmi les 25 premières entreprises », déclare Jürgen Buchert, CEO de TecAlliance qui ajoute « Nous sommes particulièrement heureux d'avoir pu nous améliorer par rapport à l'année dernière. Cela montre que nos mesures pour promouvoir la durabilité et la RSE sont efficaces. Mais nous utilisons également ces résultats pour identifier d'autres champs d'action potentiels dans le cadre de notre stratégie de durabilité et nous continuerons à œuvrer pour assumer pleinement nos responsabilités ».