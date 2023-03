TecAlliance facilite le reporting des équipementiers vers les groupements d’achats internationaux

Pour simplifier et standardiser le processus de reporting entre les équipementiers mondiaux et les groupements d’achats internationaux, TecAlliance vient d’ajouter une nouvelle fonctionnalité à myITG.

La transmission annuelle des chiffres de vente aux groupements de distribution internationaux (ITG) constitue un processus fastidieux et chronophage pour les équipementiers. Cela d’autant plus que les six groupements (Autodistribution International, ATR International, Global One Automotive, GROUPAUTO International, NEXUS Automotive International et TEMOT International) utilisent chacun des systèmes différents de reporting.

« Le processus de génération de rapports pour l’ensemble des membres des ITG peut prendre jusqu'à six mois pour les grands fabricants de pièces détachées, ce qui nécessite un investissement important en temps et en ressources » constate TecAlliance.

Pour simplifier et standardiser ce processus, l’éditeur a développé une fonctionnalité supplémentaire de la solution myITG qui génère une structure de rapport standardisée. Un document élaboré avec l’ensemble des ITG. Sept grands équipementiers ont de même participé à l'élaboration du modèle.

« Avec la nouvelle structure de reporting myITG , nous offrons une granularité de reporting qui conduit à une lisibilité inégalée jusqu’à présent » se félicite Marco Monsees, vice president business development chez TecAlliance.

Pour Kai Guijo Müller, vice president global accounts - Trading Groups chez Schaeffler Automotive Aftermarket : « Aujourd'hui, la structure de reporting myITG constitue une base essentielle pour la gestion de l'activité ITG. Elle nous permet de nous assurer que le cadre approprié est en place et facilite l’affectation des structures des membres des ITG dans la structure des clients de Schaeffler. En outre, une structure de reporting myITG précise est essentielle pour générer des rapports de chiffre d'affaires fiables et permettre un décompte précis des bonus. Enfin, la possibilité de présenter la structure des membres des six ITG existants dans le monde entier fait de myITG un instrument de vente très attractif pour nos équipes. »

La structure de rapport myITG est basée sur les références de produits TecDoc standardisées. L'environnement informatique des équipementiers facilite donc déjà l'utilisation de la structure de rapport myITG, sans qu'il soit nécessaire de procéder à une autre implémentation majeure.

Le formulaire permettant de remplir les rapports est traité hors ligne. Ensuite, les équipementiers soumettent les rapports de vente complétés aux ITG par le biais de leurs canaux de communication habituels. De cette manière, TecAlliance n'a pas accès aux données ou aux systèmes des utilisateurs.