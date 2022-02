TecAlliance présente son nouveau label de qualité «TecCom Certified Supplier»

Avec ce dernier label «TecCom Certified Supplier», TecAlliance permet aux fournisseurs de pièces de prouver leur très bonne qualité. Avant la certification, le format des messages est analysé en étroite collaboration avec l'équipe TecCom. La validation se traduit par un système de notation par étoiles, visible par tous les clients de la plate-forme.

Rappelons que TecCom Order est la principale plateforme B2B de traitement des commandes en Europe, utilisée par plus de 280 équipementiers et plus de 35.000 distributeurs dans le monde. De la demande de disponibilité, la commande de pièces de rechange jusqu’à la gestion numérique des factures électroniques et aux retours, tous les processus sont couverts par les différentes solutions TecCom.

« En tant qu'entreprise orientée vers le client et partenaire de confiance, nous voulons conduire notre communauté Automotive Aftermarket vers un avenir prospère », déclare Dr. Loïc Winterhalter, product owner. « La qualité des données est un sujet qui concerne aussi bien les fournisseurs de pièces que les acheteurs. C'est pourquoi nous voulons garantir la qualité des messages sur la plateforme TecCom par un processus de validation et de certification transparent qui profite à tous les acteurs tout au long de la chaîne d'approvisionnement. »

« La transparence et la fiabilité sont les piliers de notre activité. Avec notre nouvelle initiative, nous permettons aux acheteurs de pièces de bénéficier d'une amélioration de la qualité des messages. Et nous nous assurons que la grande réussite de nos fournisseurs à respecter nos normes de qualité élevées soit reconnu par l'ensemble du secteur », estime Timo Frömberg, business consultant chez TecAlliance.