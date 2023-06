TecAlliance satisfait de son programme de partenariat

Lancé il y 150 jours, le programme TAPP offre une série d'avantages aux partenaires, notamment des formations complètes, un soutien individuel et l'accès à du matériel de marketing et de ventes. Depuis sa création, il a attiré des partenaires de toutes régions, environ 50 % des inscriptions provenant d'Europe et le reste d'autres parties du monde. De nombreux partenaires ont exprimé leur intention d'étendre leurs activités à l'échelle internationale, la majorité d'entre eux s'adressant principalement aux garages et à la distribution, mais certains d'entre eux s'adressant également aux équipementiers, ainsi qu'aux flottes de véhicules et aux compagnies d'assurance.

« Nous sommes ravis de constater le niveau exceptionnel d'intérêt que notre nouvelle offre a suscité, à travers l'Europe, l'Afrique, l'Asie et les Amériques », déclare Robert Szwed, vice president partner management chez TecAlliance. « Nous sommes impatients de continuer à entretenir des relations avec nos partenaires actuels et potentiels et de les aider à optimiser leurs stratégies commerciales et leur présence sur le marché.»