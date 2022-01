TecDoc intègre les données pneumatiques

A partir de janvier 2022, grâce à la nouvelle catégorie de produits « pneus » du TecDoc Catalogue, les pneus été, hiver et toutes saisons adaptés à un véhicule sont affichés sur la base de l'indication de leur taille ou par la recherche du véhicule. « Avec la nouvelle catégorie de produits dans notre catalogue, nous offrons un moyen simple et efficace pour l‘identification et la vente dans le remplacement automobile. Nous aidons l’industrie du pneumatique dans la préparation de ses données en convertissant les messages en format PRICAT à la norme TecDoc » explique Jürgen Mehlis, executive vice president data manager products chez TecAlliance.

Continental est le premier fabricant de pneus à y présenter ses marques Continental, Uniroyal, Semperit, Barum, General Tire, Viking, Gislaved, Mabor et Matador. Alors que les gammes de Continental Aftermarket et de ContiTech étaient déjà disponibles dans le TecDoc Catalogue depuis de nombreuses années, il était logique de présenter maintenant les informations concernant les pneus pour Continental Tires. « Notre principale attente du point de vue de l’industrie du pneu est d’accroître la visibilité de nos marques auprès de nos clients directs et indirects et de faciliter la vie de tous les partenaires qui choisissent d’identifier nos produits via une plate-forme standard de l’industrie comme TecDoc », explique Jürgen Marth, head of central key account channel & region central Europe dans la business unit replacement Ttres EMEA de Continental.