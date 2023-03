TecDoc intègre les lubrifiants dans sa base

Le vaste éventail de lubrifiants sur le marché rend difficile la sélection de celui qui convient le mieux à un véhicule donné. La complexité du processus de sélection est encore accrue par des facteurs tels que l'âge du véhicule, sa marque et son modèle, ou encore climat où évolue le circule. « Nous pensons que la collaboration avec TecDoc sera déterminante pour atteindre les objectifs de Moove. Elle offre à notre principal public cible, les ateliers indépendants, le système idéal de bout en bout pour une sélection précise de l'huile moteur », déclare Petra Märzinger, product manager chez Moove Europe. « C'est essentiel à une époque où la technologie des lubrifiants ne cesse de progresser, avec des viscosités extrêmement faibles et des objectifs d'émission stricts. »

Il convient de souligner que le choix d'une huile moteur inadaptée peut entraîner des dommages au moteur, une réduction de la consommation de carburant et une baisse des performances. TecDoc permet d'identifier rapidement et facilement le bon lubrifiant pour un véhicule. « L'adhésion à TecDoc nous permet d'analyser en détail le parc automobile et de nous assurer que nous recommandons les huiles moteur les plus appropriées à nos clients, en tenant compte de l'âge, de la géographie et du profil de spécification de l'huile moteur, qui sont en parfaite adéquation avec les exigences des spécifications OEM », explique Petra Märzinger.