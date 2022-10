Tecnea Cemafroid nomme un nouveau directeur France

Le spécialiste du froid, de la réfrigération et de la climatisation renforce ses équipes avec l'arrivée de Nicolas Birouste au poste de directeur administratif et financier et directeur France.

En tant que nouveau directeur administratif et financier et directeur France, Nicolas Birouste intègre le comité de direction de Tecnea Cemafroid, qui réunit Camille Fertel, membre du directoire et en charge de la stratégie, de la science et de la recherche, Laurent Lacchia, membre du directoire en charge des infrastructures informatiques et de l’immobilier, et Francis Lanaud directeur Qualité, hygiène, sécurité, et environnement, autour du président Gérald Cavalier. Par ailleurs, il aura pour mission de poursuivre le déploiement des axes stratégiques du groupe que sont :

La transition énergétique , en proposant des solutions pour réduire la consommation énergétique du froid et son impact direct sur l'environnement

L'international : déjà présent dans plus de 40 pays, l'objectif de Tecnea Cemafroid est de développer son chiffre d'affaires à l'international

La digitalisation , avec le développement d'applications métiers et de plateformes informatiques

Et la structuration de l'organisation, notamment avec l'arrivée du nouveau directeur administratif et financier et directeur France.

Nicolas Birouste était auparavant directeur de département à l'Afnor, mais également membre du Conseil National de l’Alimentation (CNA) et expert en stratégie auprès de l’Organisation Internationale de Normalisation (ISO) et il connait le groupe Tecnea pour être depuis 2016 membre du Comité de surveillance du Cemafroid.