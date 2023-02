Télématique : Targa Telematics s'offre Viasat Group

Les lignes bougent sur les marchés de la télématique et de la gestion de flotte, avec le rapprochement de nombreux acteurs. La dernière annonce en date concerne l'opération menée par Targa Telematics envers Viasat Group. Sous réserve de l'approbation des différentes autorités concernées, le groupe italien devrait avoir finalisé l'acquisition de son concurrent à l'issue du premier semestre 2023.

L'opération – dont le montant n'a pas été dévoilé – donnera alors naissance « à un acteur majeur de l'IoT [internet des objets, ndlr] et du véhicule connecté ». Ainsi, Targa Telematics devrait voir sa présence renforcée dans huit pays européens – l'Angleterre, la Belgique, l'Espagne, la France, l'Italie, la Pologne, le Portugal et la Roumanie – mais aussi outre-Atlantique : au Chili.

« De fortes perspectives de croissance » sont en jeu

« Nous sommes ravis d'accueillir au sein de Targa Telematics une entreprise aussi prestigieuse que le groupe Viasat. C'est une étape stratégique de notre développement car elle nous permet de franchir un cap en termes de taille et d'étendre notre présence internationale en nous ouvrant à de nouveaux marchés. Il s'agit de la première opération de taille significative réalisée par des opérateurs de notre secteur, qui tend d'ailleurs vers une consolidation tangible du marché », indique Nicola de Mattia, CEO de Targa Telematics.

« Cette opération avec Targa Telematics est une véritable reconnaissance de la valeur construite par le groupe Viasat depuis sa création mais aussi des fortes perpectives de croissance dont il dispose. Je me réjouis de ce partenariat qui ouvre de nouveaux horizons prometteurs, tant pour l'activité de l'entreprise que pour les personnes qui y travaillent chaque jour », commente Domenico Petrone, président et CEO de Viasat Group. Ce dernier précise en outre que les activités de planification et de production électronique, ainsi que celles de développement matériel et logiciels liés à la gestion des déchets ne font pas partie de la transaction annoncée.