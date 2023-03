Télématique : la start-up Fleeti accélère en France et en Afrique

La jeune pousse collecte, centralise et analyse les données des flottes, ainsi que des machines et équipements embarqués par les véhicules.

Fleeti boucle une levée de fonds de 3 millions d'euros auprès d’investisseurs tels que Newfund, Janngo Capital, PG Dev ou encore Proparco pour financer sa croissance en France et à l'internationale, notamment en Afrique où elle est déjà présente dans 9 pays. Fondée en 2020 par Iban Olçomendy et Gabriel Delerue, la start-up française développe une plateforme SaaS qui combine des technologies d’analyse de données et d’intelligence artificielle. Les possibilités offertes par l’outil sont plurielles : géolocalisation, analyse de consommations carburant, autopartage, suivi de la chaîne du froid, contrôle de procédures de sécurité ou encore gestion des maintenances des équipements.



La solution, déjà utilisée par plus de 200 clients (comme Vivo Energy, Auchan, CMA CGM ou encore Fedex), s’intègre dans les logiciels du quotidien des clients grâce à un partage de données automatisé vers d’autres systèmes d’information. "Les entreprises disposent ainsi d’une vision 360° de leurs opérations leur permettant de réduire jusqu’à 20 % leur consommation de carburant, d’augmenter la productivité de leur parc de 15 % en moyenne et d’en renforcer la sécurité opérationnelle", assure les dirigeants.

Après avoir validé son modèle technologique sur les véhicules légers et camions, Fleeti souhaite élargir sa solution à de nouveaux équipements afin de couvrir la majeure partie des actifs physiques de ses clients. Ce financement permettra donc de continuer à investir en R&D et d’accélérer son développement sur ce marché colossal de l’IoT opérationnel qui pèse plus de 20 milliards d’euros. Iban Olçomendy, co-fondateur et PDG de Fleeti, déclare : "Le soutien de ces investisseurs démontre la pertinence de notre modèle et notre capacité à exécuter une vision en France et sur le continent africain. Notre technologie a le potentiel pour transformer positivement la manière de gérer sa chaîne opérationnelle afin qu’elle soit plus efficace, durable et sécurisée."