Télématique : le boîtier de Kuantic se renouvelle

Fabriqué en Europe dans les usines d’assemblage de Valeo, ce nouveau boîtier 4G anticipe de trois ans le clap de fin de la 2G programmé par Orange pour 2025. Avec le GP 8500, Kuantic annonce « des performances accrues en termes de couverture réseau (4G) et, des fonctions évoluées au service de la sécurité et de l’efficience des parcs de véhicules ». Capitalisant sur les fonctions des générations précédentes (double CAN, accéléromètre, RS 485 pour les véhicules frigorifiques, interface chronotachygraphe), il intègre les options nécessaires à différents métiers (RFID, identifiant chauffeur, clé Dallas, bouton Vie Privée, sonde de température, Bluetooth Low Energy et Fix Key pour Car Sharing) ainsi qu'un accéléromètre-gyroscope pour les mesures liées à l’écoconduite.

« Cette nouvelle génération de boîtier est une solution technologique de seconde monte complète et évolutive. Elle complète les solutions proposées en première monte par les constructeurs, et permet une gestion optimale des flottes adaptées aux métiers de nos clients et aux exigences réglementaires. C’est un atout majeur pour notre croissance », explique Dominique Doucet, CEO de Kuantic.

Le GP 8500 remplacera définitivement l’actuelle version d'ici à la fin de l'année. Pour préserver la continuité du parc, les interfaces électriques et mécaniques sont restées les mêmes que dans la génération actuelle, garantissant le plug-and-play en dépose/pose pour les parcs équipés.