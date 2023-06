Télématique : les véhicules Renault et Dacia se connectent à Webfleet Solutions

Webfleet compte désormais les véhicules du Groupe Renault dans son programme de partenariat OEM.connect. Ce dernier permet aux véhicules particuliers comme utilitaires légers des marques Renault et Dacia équipés de la connectivité en première monte, de se connecter à la plateforme de services sans qu'il soit nécessaire d'installer du matériel après-vente. "Les gestionnaires de flotte peuvent ainsi accéder à la télématique plus facilement, plus rapidement et à moindre coût", annonce le télématicien, propriété de Bridgestone.

Concrètement à travers cette fonctionnalités, les données des véhicules sont transmises directement dans la solution logicielle de gestion de flotte. Seul le numéro d’identification (VIN) est nécessaire pour connecter chaque véhicule. Les entreprises accèdent alors aux applications de Webfleet, afin d’optimiser leurs activités et maximiser les performances des parcs, réduire les coûts d’exploitation et encourager une conduite écologique et sûre. "Nous sommes ravis d'accueillir le Groupe Renault dans notre programme OEM.connect, déclare Taco van der Leij, vice-président de Webfleet Europe chez Bridgestone Mobility Solutions. Le fait qu'un autre constructeur automobile de renom rejoigne le programme souligne la valeur ajoutée qu’apporte OEM.connect à nos clients et met en évidence l'importance des données télématiques et des informations exploitables qu’elles fournissent aux flottes."

OEM.connect pour les véhicules du Groupe Renault sera disponible en Europe au second semestre 2023.