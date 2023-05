Télématique : Targa Telematics crée un acteur majeur du véhicule connecté avec le rachat de Viasat Group

Targa Telematics, société spécialisée dans le développement de solutions IoT et de plateformes cloud pour la mobilité connectée, annonce avoir finalisé l’acquisition de 100 % du capital de Viasat Group, renforçant ainsi la présence de la marque en Europe. Cette opération, dont le montant n'a pas été dévoilé, donne naissance à un acteur majeur de la télématique qui opère désormais dans huit pays européens clés (Italie, Portugal, Espagne, France, Royaume-Uni, Belgique, Pologne et Roumanie), en plus d'une entreprise au Chili. Parmi ses projets internationaux, le groupe italien souhaite tirer parti d'une forte assistance locale spécialisée pour servir au mieux ses clients, principalement des groupes multinationaux.

« Nous sommes ravis d'accueillir au sein de Targa Telematics une entreprise aussi prestigieuse que le groupe Viasat. C'est une étape stratégique de notre développement car elle nous permet de franchir un cap en termes de taille et d'étendre notre présence internationale en nous ouvrant à de nouveaux marchés. Il s'agit de la première opération de taille significative réalisée par des opérateurs de notre secteur, qui tend d'ailleurs vers une consolidation tangible du marché », commente Nicola de Mattia, CEO de Targa Telematics.