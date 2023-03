Télématique vidéo : Geotab intègre la caméra embarquée Lytx

Capturant 3 milliards de kilomètres de données chaque mois, Lytx a développé une caméra embarquée intelligente capable de détecter une distraction au volant ou d’émettre des alertes audiovisuelles et de connecter des caméras auxiliaires par un flux vidéo en direct. Baptisée Surfsight AI-12 et reposant sur des technologies de vision artificielle (MV) et d'intelligence artificielle (AI), celle-ci est dorénavant disponible en Europe dans le cadre du nouveau programme Order Now de Geotab qui permettra aux clients d'étendre de manière transparente leur solution Geotab en seulement quelques clics.

Administrer une flotte massive sur une plateforme unique

Les plus de 40 000 clients du groupe de télématique présent dans 150 pays et connectant plus de 3,2 millions de véhicules pour un traitement de plus de 55 milliards de points de données par jour auront ainsi accès facilement à cette solution de caméra intégrée Surfsight via la Marketplace Geotab. En somme, ils pourront acheter la caméra embarquée intelligente Surfsight directement sur la plateforme MyGeotab afin d’associer les enregistrements de la caméra et les données télématiques pour créer des règles personnalisées pour chaque entreprise.

Par ce projet commun, il sera aussi possible de télécharger les vidéos des événements déclenchés par les appareils de mesure à des fins de coaching ou de clarification d’incidents et gérer l'implantation massive de nouvelles caméras. Dans le but de fournir à ses clients une expérience unifiée, Geotab avance aussi un support technique continu pour l'offre Surfsight ainsi que des solutions tierces supplémentaires à venir. De ce fait, « l'ajout de la solution vidéo intégrée Surfsight sur la Marketplace de Geotab ouvre la porte à de nouvelles possibilités en matière de gestion de flotte grâce à une visibilité accrue pour les flottes équipées de Geotab » affirme Edward Kulperger, senior vice-président Europe de Geotab.