Télématique : Webfleet intègre les données des véhicules électriques à son programme OEM.connect

Le programme OEM.connect de Webfleet évolue afin de désormais prendre en charge les véhicules électriques (VE). Si ce dernier permet déjà aux entreprises d'exploiter plus facilement de nombreuses données télématiques pour aider à réduire les coûts, encourager une conduite plus sûre et plus durable, les clients du télématicien disposant de flottes mixtes ou électriques peuvent maintenant accéder à des informations supplémentaires sur le temps de charge, l'autonomie, l'état de la batterie, la consommation d'énergie et plus encore en entrant simplement le numéro d'identification du véhicule (VIN).

"Ces données permettent aux gestionnaires de flotte d’opter pour le véhicule de leur flotte le mieux adapté à chaque tâche, de planifier leurs itinéraires, de vérifier l'état de la batterie et de gérer leurs options de recharge, explique le télématicien, propriété de Bridgeston depuis 2019. Par exemple, lors de la planification d'une tournée quotidienne, le gestionnaire de flotte peut tenir compte non seulement de la quantité d'énergie consommée par le véhicule, mais aussi de la capacité de la batterie et de l'impact du comportement de conduite sur l'autonomie".

Un premier échange avec Mercedes-Benz

La première étape de cette expansion se concrétise par l'évolution de la collaboration entre Webfleet et Mercedes-Benz Connectivity Services. Les gestionnaires de flotte équipés de voitures et de véhicules utilitaires électriques de la marque allemande peuvent désormais accéder aux données essentielles à l'exploitation d'une flotte électrique sans avoir besoin d'installer de matériel supplémentaire. Le programme devrait être étendu pour inclure les véhicules électriques "d'un plus grand nombre de constructeurs dans un avenir proche".

"Au cours de l'année écoulée, Webfleet a connu une croissance significative du nombre de véhicules électriques dans notre base installée, explique Paul Verheijen, vice-président de la stratégie produit et des partenariats chez Bridgestone Mobility Solutions. En collaboration avec Mercedes-Benz Connectivity Services, nous créons une nouvelle valeur pour les entreprises, en soulignant l'importance des données télématiques pour effectuer une transition efficace vers la mobilité électrique et exploiter une flotte électrique productive", conclut-il.