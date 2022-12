Telwin lance l’équerre-ventouse de redressage

Le fabricant Telwin vient de mettre sur le marché une équerre légère et mobile d’une force de redressage de 250 kg. Aucun appui sur la carrosserie ou sur le véhicule n’est requis. Ingénieux !

Telwin, fabricant italien d’équipements destinés à la réparation collision, a mis au point une équerre de redressage mobile sur roulettes, de 41 kg seulement, destinée aux travaux après chocs urbains.

Produit simple et rapide à mettre en œuvre, le T-Raction 250 se branche sur l’air comprimé du garage pour développer un effet ventouse de 6 bars au niveau du socle de l’appareil. Cela assure une adhérence au sol sans avoir besoin de support ou points de fixation supplémentaires. Aucun appui sur la carrosserie ou sur le véhicule n’est requis. Faut-il encore disposer au sein de son atelier d'un sol impeccable, d’une dalle plane et non poreuse.

Le système de traction à manivelle développe une force de traction de 250 kg. Vendu moins de 1 900 euros, T-Raction 250 fait partie de la famille des solutions pour smart repair proposée par Telwin. L’équipement a été primé lors du Prix de l’Equipement de l’Année dans la catégorie Carrosserie.