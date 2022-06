Temot International élargit sa présence en Asie du Sud-Est avec GLH Asia Alliance

Temot International compte un nouveau membre à son organisation avec l’adhésion de GLH Asia Alliance. Le groupement, présent sur le marché de l’Asie du Sud-Est, regroupe trois entreprises fondatrices : Chin Hon Motor basée à Singapour, Hong Ly Heng (Cambodge) et Yar Zar Tun Lin (Myanmar).

Toutes trois sont des entreprises familiales de deuxième génération. Dans les premières années, elles se sont concentrées sur les pièces de rechange pour les véhicules japonais et coréens, puis ont progressivement élargi leur portefeuille pour inclure les applications européennes et internationales telles que Audi, BMW, Ford, Honda, Kia, Peugeot, Mazda, Nissan, Subaru et Toyota. L'assortiment comprend actuellement 30 000 articles, qui sont livrés rapidement aux concessionnaires et aux ateliers à l'aide de centres de service stratégiquement positionnés.

En créant GLH Asia Alliance, les trois sociétés poursuivent des objectifs stratégiques : élargir leurs offres, étendre leur couverture et leur réseau mais aussi réduire leur coût de fonctionnement via des synergies et la mutualisation des meilleures pratiques.

« Pour Temot International, la coopération avec GLH Asia Alliance est une étape importante. Moteur Chin Hon, Hong Ly Heng et Yar Zar Tun Lin travaillent ensemble depuis 20 ans et font partie des principaux distributeurs sur leurs marchés. Ils représentent depuis longtemps, une coopération confiante avec les fournisseurs et les clients. Le groupe travaille déjà avec de nombreux fournisseurs renommés de l'aftermarket comme Aisin, KYB, NGK, Bilstein, Koyo et NSK. Cependant, l'accès au vaste réseau de Temot s'avère être un coup de pouce important pour GLH Asia Alliance dans la réalisation de son ambitieux parcours de croissance », a expliqué Fotios Katsardis, président de Temot International

L'organisation internationale se compose aujourd'hui de 101 actionnaires et membres dans le monde entier pour un chiffre d’affaires global de 14 milliards de dollars. En France, Temot est représenté par Autolia Group qui fédère les groupements Agra, Flauraud, TF et TVI.