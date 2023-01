Temot International : le Grec Iaponiki rejoint le programme Purchasing Community

En mars 2022, le groupement Temot International, qui fédère des groupements de distribution à l’échelle mondiale, dont celui d’Autolia pour la France (Agra, Flauraud, TF et TVI), a lancé le programme Purchasing Community avec l’idée de permettre à des entreprises de distribution de se réunir pour mutualiser leurs achats auprès de fournisseurs stratégiques.

Le chemin se poursuit avec l’adhésion au programme de l’entreprise grecque Iaponiki. Elle s’associe ainsi au Danois Aktieselskabet Carl Christensen et à l’allemand Select AG.

Pour Fotios Katsardis, président de Temot : « La communauté d'achat a été mise en place pour répondre à l’évolution rapide d’un marché qui se consolide autour de grands acteurs internationaux, ce qui crée de grands déséquilibres. Purchasing Community a pour principal objectif de renforcer durablement la compétitivité de ses membres, principalement des petites et moyennes entreprises privées en renforçant leur coopération, en réalisant des gains d'efficacité et en créant des synergies entre elles. Le programme vise l'optimisation de la chaîne d'approvisionnement et des achats entre les fournisseurs majeurs de Temot et les actionnaires membres participants. Nous sommes extrêmement heureux de l’arrivée de Iaponiki, le leader incontesté du marché secondaire grec. »

« Intégrer notre entreprise à la communauté est une avancée majeure. Toutes ces années, nous avons investi sans relâche sur le marché avec d'excellents résultats. Nous faisons maintenant un nouveau pas décisif vers une coopération engagée avec nos pairs pour améliorer notre offre globale et renforcer notre compétitivité », commente de son côté Nikos Magopoulos, directeur général d’Iaponiki.